Canada: drie doden bij schietpartij op Airbnb in Toronto

Drie mensen zijn gedood en twee anderen raakten vrijdagavond gewond bij een schietpartij in een Airbnb-appartement in het centrum van Toronto, de economische metropool van Canada. Dat meldde de politie zaterdag. Drie mensen werden neergeschoten en een vierde raakte gewond, zei de politie in een tweet. Een vijfde slachtoffer werd neergestoken, maar is niet in levensgevaar.

De politie gaf zaterdag geen informatie over de identiteit van de slachtoffers of de motivatie voor het geweld, ze specificeerde alleen dat het plaatsvond tijdens een avond georganiseerd in gehuurde accommodatie op Airbnb. Volgens een woordvoerder zijn de slachtoffers jonge mannen van 22, 20 en 19 jaar oud.

Burgemeester van Toronto, John Tory, noemde de schietpartij “volstrekt onaanvaardbaar” en zei dat hij “vastbesloten is om samen te werken met de politie en de autoriteiten (provinciaal en federaal) om geweld in zijn stad te bestrijden”.

Het is niet de eerste keer dat er geschoten wordt op huurwoningen van Airbnb in Toronto. In januari 2019 raakte een student gewond tijdens een feest georganiseerd in een gehuurd appartement op het platform en een ander incident vond plaats in april volgens lokale media.

