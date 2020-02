Bevrijdingslaan in Gent afgesloten na schietincident

In Gent is de Bevrijdingslaan zondagavond afgesloten na een schietincident. Eén man zou door de politie neergeschoten zijn en gewond geraakt zijn aan de hand, meldt Het Laatste Nieuws. De Gentse lokale politie en het parket Oost-Vlaanderen onderzoeken de feiten maar kunnen nog geen informatie geven.

Volgens de eerste informatie gebeurde er eerst een steekpartij en heeft de politie een verdachte neergeschoten. De man zou gewond geraakt zijn aan de hand. Of er personen bij de steekpartij gewond geraakt zijn, is nog niet duidelijk. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De straat is afgesloten en er werd een tent geplaatst om de hulpverlening af te schermen.

Politie en parket kunnen nog geen details geven over het incident. Als blijkt dat de politie effectief geschoten heeft, worden er twee onderzoeken opgestart. Eén onderzoek wordt gevoerd naar de verdachte die de eerste feiten pleegde, het andere onderzoek omvat de tussenkomst van de politie.

bron: Belga