Bevrijdingslaan in Gent afgesloten na schietincident: geen aanwijzing terreur

Er is geen enkele aanwijzing op dit moment dat het incident aan de Bevrijdingslaan in Gent een terroristische daad zou zijn. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat geen verdere details geeft over het gerechtelijk onderzoek. In Gent werd de Bevrijdingslaan zondagavond afgesloten na een schietincident. Volgens de eerste informatie gebeurde er eerst een steekpartij en heeft de politie een verdachte neergeschoten.

Het parket kan alleen bevestigen dat er een incident geweest is, en dat de politie tussengekomen is en geschoten heeft. Er is een onderzoeksrechter gevorderd en de feiten worden onderzocht. Er is geen enkele aanwijzing op dit moment dat het incident een terroristische daad zou zijn, zegt het parket, dat mogelijk maandag pas meer informatie kan geven.

De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De straat werd afgesloten en er werd een tent geplaatst om de hulpverlening af te schermen. De verdachte die neergeschoten werd is geen man, zoals eerst werd gemeld, maar een vrouw. Er is sprake van andere gewonden, maar bij het incident zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen.

bron: Belga