Belgen in het buitenland – Strafschopmisser en rode kaart doen City tegen Tottenham das om

Tottenham heeft zondag op de 25e speeldag van de Premier League de punten thuisgehouden tegen Manchester City. De ploeg van trainer José Mourinho haalde het met 2-0. City nam het meeste initiatief, en kreeg even voor rusten met een strafschop een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Gündogan trapte de elfmeter echter op doelman Lloris. De bezoekers maakten het zichzelf in de tweede helft lastig, toen linksback Zinchenko op het uur zijn tweede geel pakte. De Spurs profiteerden meteen. De Nederlander Bergwijn (63.), die enkele dagen geleden overkwam van PSV, tekende voor de 1-0. Toen Son Heung-Min (71.) enkele minuten nadien de 2-0 nette, was het over en uit voor City.

Toby Alderweireld maakte bij de thuisploeg de wedstrijd vol, zijn teammaat Jan Vertonghen bleef op de bank. Aan de overzijde kon Kevin De Bruyne negentig minuten lang de bakens niet verzetten.

Het team van coach Pep Guardiola laat zo opnieuw punten liggen, al is het al een hele tijd duidelijk dat leider Liverpool alleen op papier de titel nog kan mislopen. The Reds leiden met 73 punten, City volgt als runner-up met 51 punten. Leicester City (49 ptn) maakt de top drie vol. Tottenham (37 ptn) volgt na Chelsea (41 ptn) als vijfde.

bron: Belga