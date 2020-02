Bafta – Renée Zellweger (“Judy”) is beste actrice, Joaquin Phoenix (“Joker”) beste acteur

Op de uitreiking van de Britse filmprijzen in Londen, de Bafta’s, zijn Renée Zellweger en Joaquin Phoenix zondag bekroond tot beste actrice en beste acteur. Zellweger kreeg de prijs voor haar rol in “Judy” en Phoenix voor zijn werk in “Joker”. De 50-jarige Zellweger speelt in de film de legendarische actrice en zangeres Judy Garland. In de categorie beste actrice nam ze het op tegen Jessie Buckley (“Wild Rose”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”) en Charlize Theron (“Bombshell”).

“Joker” was op de Bafta’s een van de grote favorieten, met elf nominaties. Met de award voor beste acteur haalde de 45-jarige Phoenix al een belangrijke prijs binnen. Andere genomineerden waren Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time In Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Tarin Egerton (“Rocketman”) en Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

Bron: Belga