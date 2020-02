Australian Open – Rajeev Ram en Joe Salisbury winnen dubbelspel

De Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury hebben zondag het dubbelspel bij de mannen gewonnen op het Australian Open. In de finale in Melbourne haalden de elfde reekshoofden het in twee sets van thuisspelers Max Purcell en Luke Saville, die met een wildcard aan het toernooi waren begonnen en tot ieders verbazing de finale haalden: 6-4 en 6-2 en na 1 uur en 10 minuten.

Voor het Brits-Amerikaanse duo is dit de eerste grandslamtitel in het dubbel bij de mannen. Vorig jaar won Ram in Melbourne al wel het gemengd dubbel met Barbora Krejcikova. Op de erelijst volgen ze de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut op.

bron: Belga