Anuna De Wever loopt stage bij groene fractie Europees parlement

De Belgische klimaatactivisten Anuna De Wever en Adélaïde Charlier starten een deeltijdse stage van enkele maanden bij de groene fractie in het Europees parlement. Ze schaffen daarvoor geen partijkaart aan, zegt De Wever. Het initiatief voor de stage lag bij de klimaatactivisten zelf. “Na de COP (klimaatconferentie, red.) is gebleken dat Europa de leiding zal nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis. We hebben dan rondgevraagd of er mogelijkheden waren”, zegt De Wever. “Voor Youth for Climate is dit een opportuniteit. We willen meer druk zetten. Met een ‘seat at the table’ komen we dichter bij het beleid.”

Binnen de organisatie Youth for Climate zullen De Wever en Charlier wat naar de achtergrond verdwijnen. “Zoals iedereen weet, is Youth for Climate een politiek neutrale beweging. Om dat standpunt te garanderen, zullen we een stap opzij zetten als woordvoerders”, klinkt het in een statement op Twitter. “We zullen wel actief blijven in de beweging en er alles aan doen om druk te zetten op alle beleidsmakers.”

bron: Belga