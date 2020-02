WK veldrijden – Sanne Cant moet opboksen tegen ijzersterk Nederlands blok

Sanne Cant staat op het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf voor een loodzware opdracht. Om een vierde opeenvolgende wereldtitel te veroveren, moet de 29-jarige Cant zaterdagnamiddag voorbij een ijzersterke Nederlandse selectie. Cant hoopt een minder seizoen, waarin ze slechts twee zeges boekte, alsnog kleur te geven. Afgelopen zondag tankte ze alvast vertrouwen met een derde plaats op de wereldbekercross van Hoogerheide.

“Dit was voor mij een minder seizoen, dat is gewoon zo, dat ga ik nooit meer kunnen goedmaken. Ik heb heel hard gewerkt voor zaterdag, maar als het mislukt, dan is dat maar zo. Ik heb die trui nu drie jaar na elkaar mogen dragen. Behalve Marianne Vos zijn er niet veel die dat ook kunnen zeggen”, vertelde ze.

De Nederlandse vrouwen domineren al het hele seizoen. Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Lucinda Brand zijn de logische favorieten en mikken allen op de regenboogtrui.

Het WK bij de vrouwen begint om 15 uur. Daarvoor rijden eerst de junioren meisjes (om 11u) en de beloften mannen (om 13u). Voor de meisjes is het hun eerste WK. Ook hier heeft Oranje met Shirin van Anrooij en Puck Pieterse de twee favorieten in huis. Belgisch kampioene Julie De Wilde leidt de Belgische ploeg, waar een top vijf al mooi zou zijn.

Bij de jongens beloften wordt het vermoedelijk een strijd tussen de Zwitserse thuisrijder en wereldbekerwinnaar Kevin Kuhn, de Nederlander Ryan Kamp en de Fransman Antoin Benoist. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Niels Vandeputte, vijfde in de wereldbeker, Belgisch kampioen Toon Vandebosch en Timo Kielich.

bron: Belga