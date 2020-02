Werkgeversorganisatie betaalt auto van raadgever premier Wilmès

Een van de raadgevers van eerste minister Sophie Wilmès is gedetacheerd vanuit de Franstalige werkgeversorganisatie UCM. Dat schrijft de krant L’Echo zaterdag. De Raad van Europa wees ons land onlangs nog op de juridische grijze zone in de kabinetten. Volgens een woordvoerder van UCM, dat kmo’s en zelfstandigen vertegenwoordigt, heeft de organisatie in het verleden al meerdere keren raadgevers gedetacheerd naar kabinetten, van verschillende politieke kleuren. “Maar we hebben een einde gemaakt aan die praktijk”, aldus de woordvoerder, die wel toegeeft dat UCM nog steeds de bedrijfswagen betaalt van een raadgever die momenteel werkt op het kabinet van Wilmès. De werkgeversorganisatie heeft dus wel nog steeds een directe lijn naar het regeringshoofd.

Een woordvoerder van Wilmès laat aan L’Echo weten dat de betrokken raadgever voor 10 procent (de wagen) vergoed wordt door UCM en voor 90 procent door het kabinet van de premier. Ook de betrokken werknemer zelf bevestigt de structuur aan de krant. Hij zegt een akkoord te hebben om eventueel terug te keren naar UCM, wegens de onzekerheid van een kabinetsjob. Zelf ziet hij geen probleem.

Greco, het anticorruptie-orgaan van de Raad van Europa, had in een vorige week gepubliceerd rapport over België al opgemerkt dat er een gebrek aan regels is voor de aanwerving en tewerkstelling van kabinetsmedewerkers. De organisatie riep op tot een transparant kader.

bron: Belga