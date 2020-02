Warmer en minder neerslag in januari dan normaal

We hebben een warme maand januari achter de rug. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 5,9 graden Celsius, aanzienlijk hoger dan de normale waarde van 3,3 graden. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht van het KMI. Daarmee sneuvelden wel geen warmterecords. De hoogste gemiddelde temperatuur in Ukkel in januari – 7,2 graden – werd gemeten in 2007. De 5,9 graden van vorige maand bevindt zich ook niet bij de tien hoogste waarden sinds 1901.

In januari lagen ook de gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen in Ukkel boven de normale waarden: respectievelijk 8,2 tegenover 5,7 graden en 3,2 tegenover 0,7 graden. Met 8,2 graden lag de gemiddelde maximumtemperatuur wel in de top tien van hoogste januariwaarden. Het record van 9,3 graden dateert eveneens van 2007.

Het KMI nam in Ukkel in totaal 6 vorstdagen waar – normaal 11,6 dagen – en geen enkele winterse dag – normaal 2,9 dagen. De hoogste temperatuur die het er mat is 12,4 graden, de laagste -2,4 graden. In het hele land steeg het kwik het meest in Bassevelde (Assenede), op 9 januari tot 14,3 graden, en zakte het het verst onder nul in Elsenborn (Bütgenbach), tot -8,8 graden op 22 en 23 januari.

Vorige maand was het niet alleen warmer, er was ook minder neerslag dan normaal. In Ukkel viel er 51,3 millimeter neerslag, terwijl de normale waarde 76,1 millimeter bedraagt. Die was verspreid over 15 neerslagdagen, tegenover de normale 19,2 dagen. De meeste neerslag viel op 27 januari in Frassem (Aarlen): 44,0 millimeter.

