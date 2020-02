Vredesactie protesteert in Antwerpse haven tegen komst “Saoedisch wapenschip”

In de haven van Antwerpen heeft een vijftigtal personen afgelopen namiddag deelgenomen aan een actie tegen de komst van het schip Bahri Yanbu. “Het Saoedische wapenschip was vorig jaar in mei al in de haven en we weten dat het de afgelopen twee jaar munitie en explosieven heeft geëxporteerd voor gebruik in de oorlog in Jemen”, zegt Bram Vranken van vzw Vredesactie. De actievoerders hielden vrachtwagens tegen die aanrijden ter hoogte van het Vrasenedok op het grondgebied van het Oost-Vlaamse Beveren. “Volgende week komt de Saoedische wapentrafikant Bahri Yanbu terug naar hier. Het schip was vorig jaar in mei al in de haven en we weten dat het de afgelopen twee jaar munitie en explosieven heeft geëxporteerd voor gebruik in de oorlog in Jemen. Er werd voor 53 ton aan explosieven en munitie opgepikt met bestemming Saoedi-Arabië”, zegt Vranken.

De deelnemers controleerden symbolisch de vrachtwagens en gaf de voertuigen een vignet ‘arms free truck’. “De wapenexport naar Saoedi Arabië houdt de bloedige oorlog in Jemen in stand en heeft geleid tot de dood van 100.000 mensen, grootschalige honger en de uitbraak van ziektes zoals cholera. De haven van Antwerpen functioneert daarbij als een draaischijf voor de bewapening van de Saoedisch geleide coalitie”, zegt Vredesactie.

bron: Belga