Sofia Kenin is dolgelukkig met eerste grandslamzege op Australian Open

Sofia Kenin (WTA 15) won vandaag op de Australian Open haar eerste grandslamfinale. De Amerikaanse versloeg de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 32), die voor het eerst sinds Wimbledon in 2017 nog eens de eindstrijd haalde, in drie sets (4-6, 6-2 en 6-2). Achteraf was Kenin dolgelukkig. “Alle trainingen hebben hun vruchten afgeworpen”, liet ze optekenen. “Mijn droom is officieel gerealiseerd”, stak Kenin met een stralende glimlach van wal, terwijl ze de trofee kreeg uitgereikt. “Ik raad elk jong meisje aan: als je dromen hebt, probeer ze waar te maken. Het beslissende moment in deze finale lag in het vijfde spel van de derde set. Ik moest mijn beste tennis bovenhalen om drie breakkansen weg te werken. En dat lukte. Nadien was ik niet meer te stoppen. Ik voelde me klaar voor een eerste grandslamzege en het is gelukt. Fantastisch. Wat een eer. Alle trainingsdagen van de voorbije jaren hebben hun vruchten afgeleverd.”

Kenin werd met haar 21 jaar en 80 dagen de jongste Australian Open-winnares sinds Maria Sharapova (20 jaar en 283 dagen) in 2008. Ze wordt door haar overwinning maandag nummer zeven op de nieuwe WTA-ranglijst en zo beste Amerikaanse.

Tegenstandster Muguruza feliciteerde Kenin na afloop, maar was toch ook een beetje teleurgesteld. “Sofia verdiende deze zege. Ze speelde een heel toernooi lang sterk (ze schakelde thuisfavoriete Ashleigh Barty uit in de halve finales, red.) en dat toonde ze ook in de finale. Ze stond er op de belangrijke momenten en sloeg enkele heel knappe winners. Persoonlijk ben ik natuurlijk ook blij met mijn finaleplaats. Of ik nu ‘terug’ op het hoogste niveau sta? Mensen mogen dat zeggen. Maar ik voelde het niet aan alsof ik niet meer meetelde. Mijn seizoensstart was heel goed, en daar ben ik heel gelukkig mee. Ik werk opnieuw samen met Conchita Martinez als coach en we zijn bezig aan een proces. Het loopt steeds beter en ik moet op dezelfde weg verdergaan. Dat zal met vallen en opstaan gebeuren, maar ik ga ervoor blijven gaan. Het is na zo’n verloren finale moeilijk om echt blij te zijn, maar ik ben hier toch maar geraakt en dat is fantastisch.”

bron: Belga