Shirin Van Anrooij soleert naar wereldtitel

Shirin Van Anrooij heeft zich vanmiddag in het Zwitserse Dübendorf tot wereldkampioene gekroond bij de meisjes junioren. Na een lange solo pakte de Nederlandse topfavoriete de regenboogtrui voor haar landgenote Puck Pieterse. De Amerikaanse Madigan Munro pakte brons en zo zijn de eerste medailles meteen de deur uit op dit WK. Julie De Wilde eindigde als eerste Belgische op een tiende plaats. De junioren meisjes waren de eersten die op het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf het veld mochten induiken. Shirin Van Anrooij ging als topfavoriete van start en in de eerste ronde maakte de Nederlandse de waardeverhoudingen meteen duidelijk.

Van Anrooij sloeg na een razendsnelle start een kloof met de tegenstand. Haar landgenote Puck Pieterse, die vanop de derde startrij moest starten was de enige die in de buurt kon blijven, maar na de eerste ronde had Van Anrooij al een voorsprong van twaalf seconden op de Europese kampioene.

Onder de stralende Zwitserse zon zette Van Anrooij haar solotocht voort en bouwde ze in de volgende rondes haar bonus verder uit. Na iets meer dan een halfuur pakte de 17-jarige renster uit Goes op dominante wijze de wereldtitel. Puck Pieterse kwam 53 seconden later als tweede over de finish en maakte met de zilveren medaille het Nederlandse feestje compleet. De Amerikaanse Madigan Munro pakte de bronzen medaille. Julie De Wilde werd eerste Belgische op een tiende plaats in dit eerste WK voor meisjes junioren.

bron: Belga