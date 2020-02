Rijeka Culturele Hoofdstad van Europa

Met een schitterend spektakel in het havenbekken is Rijeka aan de Adriatische Zee zaterdagavond Culturele Hoofdstad van Europa geworden. Meer dan 200 medewerkers gaven voor de feestelijke opening gestalte aan de “Opera Industriale”, een compositie van de Kroaten Josip Marsic en Zoran Medved. Het werk riep de klank van industrie op, die Rijeka ooit groot maakte, en herinnerde aan de rebelse punkrock waarvoor de Kroatische stad in het vroegere Joegoslavië bekendstond.

Het Culturele Hoofdstadjaar kreeg in Rijeka het motto “haven van verscheidenheid”. Meer dan 300 programma’s met ruim 600 evenementen zijn gegroepeerd rond de thema’s water, werk en migratie, die sinds eeuwen hun stempel drukken op de havenstad.

Met 130.000 inwoners is Rijeka de op twee na grootste stad van Kroatië en de eerste stad van het land die Culturele Hoofdstad van Europa wordt. Volgens de organisatoren moet ze impulsen krijgen om zich voor het post-industriële tijdperk heruit te vinden. Tegelijk wil ze een metropool zijn die openstaat voor de wereld en tolerant is.

bron: Belga