Proximus League – Union wint op Daknam met 0-2 en duwt Lokeren nog wat dieper in put

Union heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Proximus League (1B), de tiende van de tweede periode, de volle buit veroverd bij Lokeren. De Brusselaars wonnen op Daknam met 0-2. Lokeren moet stilaan hopen op een mirakel om de nacompetitie om het behoud in 1B te ontlopen. Lokeren en Union hielden mekaar lang in de tang, tot Serge Tabekou (44.) op slag van rusten de ban voor de Brusselaars brak met een schuiver. De thuisploeg moest nu komen, maar het was Union dat zijn voorsprong verdubbelde. Ibrahima Bah (65.) scoorde enkele minuten na zijn invalbeurt de 0-2. Lokeren kreeg tien minuten voor tijd een uitgelezen kans om terug in de partij te komen, met een strafschop. Routinier Jelle Van Damme trapte echter naast. Dat was de doodsteek voor Lokeren, dat niet meer kon reageren.

Beerschot opende vrijdag de speeldag met een 1-0 zege tegen Westerlo. Eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven ontvangt later zaterdag (20u30) nog Roeselare. Lommel en Virton treffen mekaar zondag (16u).

In de stand van de tweede periode volgt Union samen met Westerlo en Lommel (elk 14 ptn) na leider Beerschot (16 ptn) en Virton (15 ptn). Lokeren (6 ptn) sluit de rangen. In de algemene stand ziet het er benard uit voor het team van coach Stijn Vreven. Lokeren (19 ptn) staat helemaal onderaan en moet al zes punten goedmaken op nummer zes Lommel (dat een match minder telt).

Vanaf dit seizoen spelen de nummers zeven en acht uit de Proximus League (en niet meer de laatste vier) een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer degradeert naar de eerste amateurklasse. Alle andere teams uit 1B nemen deel aan play-off 2, net als de nummers zeven tot en met zestien uit 1A.

bron: Belga