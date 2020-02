Proximus League – Replay van OHL-Union op 11 februari

De wedstrijd van de dertiende speeldag in de Proximus League (1B) tussen OH Leuven en Union SG zal op dinsdag 11 februari (aftrap 20u30) herspeeld worden. Dat maakte de Pro League vrijdagavond bekend, nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) had beslist een replay te gelasten. Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union op vrijdag 1 november in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af. OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken, en was ervan overtuigd dat die gelinkt was aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt.

Maar OHL werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in het ongelijk gesteld en verloor de partij met 0-5. De Leuvenaars gingen woensdag verhaal halen bij het BAS en kregen gelijk van de arbiters. Het scheidsrechtersverslag was onvoldoende gemotiveerd om de definitieve stillegging te verantwoorden, luidde het vonnis. Overmacht kon daardoor niet uitgesloten worden. Het BAS besliste daarop een replay op te leggen. De kalendermanager prikte dinsdag 11 februari uit als datum. De aftrap aan Den Dreef wordt om 20u30 gegeven, de toegang is gratis voor Leuvense fans.

Veel impact zal de uitslag van die replay niet hebben, tenzij op de algemene stand. OH Leuven is sowieso al zeker van de eerste periodetitel.

bron: Belga