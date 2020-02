Moeder Tine Nys in kunstmatige coma na hartstilstand

De moeder van Tine Nys ligt in een kunstmatige coma na een hartstilstand. Dat meldt Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys. “Of er een oorzakelijk verband is met het proces, daar spreek ik me niet over uit, maar er is de voorbije weken heel hard ingebeukt op de familie”, zegt Van Cauter. De vrouw kon niet getuigen tijdens het proces omdat ze toen al opgenomen was in het ziekenhuis. “Er waren al medische problemen kort voor het proces. Of er een oorzakelijk verband is met het proces, daar spreek ik me niet over uit, maar er is de voorbije weken heel hard ingebeukt op de familie. Alles is blijkbaar gepermitteerd op assisen. Een reden te meer om het af te schaffen”, zegt Van Cauter.

De advocaat trad bij het begin van proces op voor vader en moeder Nys, maar werd tijdens het proces ook advocaat van de zussen en broer van Tine Nys, nadat Fernand Keuleneer zich moest terugtrekken van de stafhouder nadat bleek dat hij in de euthanasiecommissie zetelde als plaatsvervangend lid in 2010.

De moeder moest wegens de medische problemen niet getuigen op het assisenproces. “Alle partijen waren daar toen inderdaad mee akkoord, maar het is duidelijk dat er een sfeer van verdachtmaking heerste. Er werd geïnsinueerd dat ze zich verschool achter een ziekte om niet op het proces aanwezig te moeten zijn.”

De vrouw kreeg gisteren een hartstilstand in het ziekenhuis. “Dat ze al opgenomen was, is waarschijnlijk haar redding geweest. Het is een nieuwe klap voor de familie. Ze zijn al tien jaar in een juridische strijd verwikkeld over de dood van Tine, en de voorbije weken waren bijzonder hard voor hen.”

bron: Belga