Jupiler Pro League – Eupen en Oostende houden de punten thuis, Cercle staat dichtbij 1B

Eupen en Oostende hebben zaterdagavond belangrijke overwinningen geboekt in de Jupiler Pro League. Eupen versloeg rode lantaarn Cercle Brugge met 1-0, Oostende haalde het met dezelfde score van STVV. Beide teams lijken nu zo goed als zeker van het behoud. Voor Cercle Brugge lijkt de situatie nu stilaan hopeloos. De Bruggelingen tellen na 24 speeldagen elf punten, negen minder dan de voorlaatste, Waasland-Beveren, dat zondag nog naar Zulte Waregem trekt. Eupen (26 ptn) en Oostende (21 ptn) lijken helemaal gered. Oostende kende een frustrerende eerste helft aan zee. De Kustboys scoorden twee maal, telkens via de debuterende Niane, maar tot twee maal toe werd de treffer van de nieuwe aanvaller van KVO, deze week overgekomen van Sporting Charleroi, door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Na de pauze kwam de verdiende voorsprong er toch voor Oostende. Goudhaantje Sakala kwam buiten de zestien met een gelukje in balbezit en vlamde de 1-0 voorbij Steppe. STVV drong in de slotfase nog aan voor een punt, maar Oostende-doelman Dutoit (ex-STVV) hield zijn team recht. Bushiri (STVV) kreeg op het veld van zijn ex-club in het slot nog rood.

Eupen domineerde van bij het begin aan de Kehrweg. De Oostkantonners liepen over een amechtig spartelend Cercle heen en de bezoekers mochten blij zijn dat het bij de pauze slechts 1-0 stond, na een rake pegel van Beck (24.). Ook na rust waren de Panda’s de betere ploeg, maar Cercle kreeg twee minuten voor tijd een unieke kans vanop elf meter. De Wolf stopte de strafschop van Hoggas echter en zo bleef het 1-0.

Bron: Belga