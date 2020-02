Jupiler Pro League – AA Gent pakt volle buit in Mechelen

AA Gent heeft zich wat steviger op de tweede plaats in de Jupiler Pro League genesteld. De Buffalo’s wonnen zaterdagavond op speeldag 24 met 0-3 op het veld van KV Mechelen. De wedstrijd begon dramatisch voor de thuisploeg. Al na twee minuten verkeek doelman Thoelen zich op een vrije strap van Bezus (0-1). De Mechelse goalie liep daarbij een blessure op en moest met een draagberrie van het veld worden gedragen. Bram Castro kwam in zijn plaats.

Mechelen was meteen op achtervolgen aangewezen en reageerde met een knal van Engvall, die nipt naast ging. De gelijkmaker kwam er niet en de Buffalo’s mochten met een voorsprong gaan rusten.

Vijf minuten na de pauze zette Jonathan David de Gentenaars op rozen. Hij tikte van dichtbij de 0-2 binnen. Swinkels kreeg meteen de kans op de aansluitingstreffer maar trapte over. In de slotseconden legde Ninagbo de 0-3 eindstand vast na een knap uitgespeelde counter.

In de stand nadert Gent met 48 punten tot op zes eenheden van leider Club Brugge. Blauw-zwart speelt zondagnamiddag thuis de topper tegen Antwerp, dat derde staat met 45 punten.

KV Mechelen doet een slechte zaak met het oog op play-off 1. Malinwa blijft hangen op de zevende plaats maar ziet nummer zes KRC Genk drie punten uitlopen. De kampioen won in de vooravond met 1-0 van Charleroi (dat vijfde staat).

bron: Belga