Grootste sneeuwpop ter wereld staat in Oostenrijk

De grootste sneeuwpop die ooit is gemaakt, staat voorlopig in Donnersbachwald, een Oostenrijks dorp met 300 zielen in Stiermarken. Een beëdigd expert van het Guinness Book of Records mat zaterdagmiddag een officiële hoogte van 38,04 meter. Vlak daarvoor waren er volgens de Oostenrijkse media met behulp van een kraan nog de laatste decimeters opgeplakt. De kolossale sneeuwman, met een ‘wortelneus’ van 2,5 meter en een das van 40 meter, loste daarmee in het befaamde recordboek een witte reuzin uit de Verenigde Staten af. Zij stak 37,21 meter boven de piste uit.

Voor de opbouw van het Oostenrijkse gevaarte, die half december begon met groot materieel, was in totaal 800 ton sneeuw nodig, grotendeels geproduceerd door sneeuwkanonnen. De grootste tegenstander was het weer. In de eerste weken was het ongewoon warm, vijf dagen voor de oplevering stak een stormachtige wind op. Daardoor woei de 6 meter hoge hoed van de kop van de pop. Ook de sjaal vloog ervandoor. De averij kon net op tijd worden hersteld.

Bron: Belga