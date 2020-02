Franse president in juni naar Londen

De Franse president Emmanuel Macron gaat in juni op bezoek naar Londen. Dat kondigde hij aan in een brief aan het Britse volk, die vandaag is verschenen in de Britse krant The Times. In zijn brief aan zijn “Britse vrienden” drukt Macron zijn “diepe droefenis” uit over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Macron zegt dat Frankrijk in de onderhandelingen over de brexit “de existentiële principes voor het functioneren van de Europese Unie” heeft verdedigd, “maar nooit met de wens revanche te nemen of te straffen”.

Over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, zegt Macron dat hij niet kan aanvaarden dat er “een schadelijke concurrentie” ontstaat tussen beide landen. “Ik wil een nieuw hoofdstuk openen, gebaseerd op de kracht van onze ongeëvenaarde banden.”

Op 18 juni zal het 80 jaar geleden zijn dat generaal Charles de Gaulle zijn beroemde speech gaf na de val van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Londen, op de BBC, sprak de Gaulle de Fransen toe, wat het begin inluidde van het Franse verzet tegen de bezetting.

“De Fransen weten wat ze aan de Britten te danken hebben”, luidt het in de brief. “Ik kom in juni naar Londen om de stad de Légion d’Honneur toe te kennen, ter ere van de enorme moed van het hele land en de bevolking.”

Bron: Belga