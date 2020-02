Federale formatie – Eén op de twee wil weer naar stembus

De helft van de Vlamingen wil dat er nieuwe federale verkiezingen komen. Dat blijkt uit een peiling van Het Nieuwsblad bij 1.800 Belgen. Gevraagd naar de schuldigen voor de huidige politieke situatie wijzen vier op de tien Vlamingen naar N-VA, drie op de tien naar PS. “Erg verrassend”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Het zegt iets over hoe de mensen naar deze formatie kijken.” Afgelopen week doemde het spook van vervroegde verkiezingen plots weer op in de Wetstraat. De politieke impasse is zo groot dat de piste om de kiezer de kaarten opnieuw te laten schudden geen taboe meer is. Maar wil de kiezer dat wel? De helft van de Vlamingen alvast wel, zo leert de peiling. In Brussel is slechts 37 procent het idee genegen, in Wallonië nog minder: daar wil slechts één op de drie weten van nieuwe verkiezingen.

Professor Carl Devos (UGent) is verbaasd dat zo veel Vlamingen bereid zijn om opnieuw te gaan stemmen. “We hebben al verkiezingen gehad in oktober 2018 en mei 2019, en in de Wetstraat leeft toch het idee dat mensen dat niet graag doen. Deze peiling wijst erop dat de verontwaardiging of de ontgoocheling zo groot moet zijn, dat zelfs opnieuw gaan stemmen geen obstakel meer is.”

Dat Franstalig België anders ­reageert, vindt de professor logischer. “Het doembeeld van een rechts Vlaanderen versus een links Wallonië leidt er tot meer angst dan hier. Nieuwe verkiezingen kunnen dat beeld versterken en daar staan ze niet voor te springen.”

bron: Belga