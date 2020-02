Extinction Rebellion tekent zandloperlogo op strand Oostende

Op het strand van Oostende hebben de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zaterdag een grote versie van hun eigen logo getekend. Met de zandloper in een cirkel wil Extinction Rebellion tonen dat de tijd dringt om de klimaatverandering aan te pakken. Extinction Rebellion en hun sympathisanten bliezen zaterdagochtend om 9 uur verzamelen op het strand van Oostende, vlak bij het casino. Met harken tekende de beweging een grote versie van hun eigen logo in het zand. De zandloper in een cirkel had voor de gelegenheid een diameter van ongeveer 80 meter. Dergelijke protestacties werden eerder ook in Engeland en Nederland al op poten gezet.

Met hun zandloperlogo wil XR aantonen dat de tijd dringt om actie te ondernemen. “Met deze activiteit wil de beweging zo veel mogelijk mensen bereiken en bewust maken van de noodtoestand waar we ons op dit moment in bevinden. We zitten namelijk met zijn allen middenin de grootste klimaat-, milieu- en sociale crisis die de mensheid ooit heeft meegemaakt”, klinkt het in een persbericht.

De afgelopen weken haalden de acties van Extinction Rebellion regelmatig het nieuws. Vooral hun passage op het autosalon sprong in het oog, want toen werden niet minder dan 185 actievoerders opgepakt. XR eist onder andere dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen en dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk wordt stopgezet. Daarnaast willen ze dat burgers actief betrokken worden bij de overgang naar een meer duurzame samenleving en economie.

bron: Belga