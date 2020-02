David Goffin (ATP 11) is komende week als tweede reekshoofd niet in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Montpellier (hard/542.695 euro). De 29-jarige Luikenaar neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 102) en de Kazach Alexander Bublik (ATP 56).

bron: Belga