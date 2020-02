Coronavirus – EU stuurt 12 ton beschermende kledij naar China

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus levert de Europese Unie twaalf ton beschermende kledij aan China. De Europese Commissie deelde zaterdag mee dat de volksrepubliek om deze hulpgoederen gevraagd had. Het coördinatiecentrum ERCC (Emergency Response Coordination Centre) van de EU nam contact op met de EU-lidstaten, die de twaalf ton kledij bijeenbrachten. De beschermende kleding is al onderweg naar China.

De epidemie kende zaterdag de tot dusver sterkste stijging van de infecties en sterfgevallen op één dag. De Gezondheidscommissie in Peking meldde een toename met bijna 2.000 tot 11.791 zieken. Het aantal doden steeg met 46 tot 259.

bron: Belga