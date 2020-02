Coronavirus – Acht gevallen van coronavirus bevestigd in Duitsland

Een 33-jarige man is in de Duitse deelstaat Beieren besmet met het coronavirus. Het is het achtste bevestigde geval in Duitsland, zo heeft het ministerie van Gezondheid van de deelstaat zaterdagavond gemeld. Net als zes andere gevallen in Duitsland is de man een werknemer van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf, in Beieren. Het zevende geval is een kind van een van de besmette werknemers.

Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook. Webasto in Stockdorf kreeg vorige week bezoek van een besmet personeelslid uit China dat pas op de terugvlucht symptomen van de ziekte begon te krijgen.

Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. De Spaanse regering zei dat hij in contact was geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland.

bron: Belga