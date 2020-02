Bundesliga – RB Leipzig verspeelt de leidersplaats na puntendeling tegen Mönchengladbach

RB Leipzig heeft zaterdag zijn koppositie in de Bundesliga moeten afstaan aan Bayern München. Die Roten Bullen speelden in de topper van de twintigste speeldag 2-2 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach. Bayern München won eerder op de dag al met 1-3 bij Mainz. Leipzig kwam tegen Gladbach voor rust op een dubbele achterstand. Plea (24.) en Hofmann (35.) waren de boemannen. Na de pauze kon Schick (50.) de aansluitingstreffer scoren na een blunder van Gladbach-doelman Sommer. De thuisploeg rook bloed en en de bezoekers moesten na dom protest van doelpuntenmaker Plea, die op het uur in één minuut twee maal geel kreeg voor protesteren, het laatste halfuur met een man minder voort. Nkunku kon uiteindelijk een minuut voor tijd gelijkmaken met een schicht. Daar bleef het bij. Eindstand: 2-2.

Leipzig zakt in de tussenstand naar de tweede plaats, op één punt van Bayern. Borussia Mönchengladbach ziet Dortmund, dat eerder op de dag met 5-0 won van Union Berlin, naast zich komen op de derde plaats.

Bron: Belga