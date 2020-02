Brexit – Brexit-aanhangers vieren uitstap aan Westminster

Duizenden brexit-aanhangers hebben vrijdagnacht de exit van Groot-Brittannië uit de EU gevierd voor het Parlement in Londen. Ze zongen het Britse volkslied en begroetten de historische gebeurtenis met applaus. De menigte verzamelde zich rond het Palace of Westminster en telde in 30 seconden af naar de exit om 23.00 uur lokale tijd. Toen die een feit was, barstte het applaus los, gingen ballonnen in de lucht en werd er geknuffeld.

De Brexiters zongen “God Save the Queen”, waarvan de woorden op een gigantisch scherm geprojecteerd werden, waarna het vuurwerk losbarstte.

“Het is absoluut fantastisch”, zei Karen Ollerton, een 65-jarige gepensioneerde die speciaal uit het noorden van Engeland was afgezakt om mee te vieren. “We kunnen in vrede samenleven en, hoop ik, goede handelsovereenkomsten sluiten”, zei ze.

Premier Boris Johnson vierde hij het evenement met een bescheiden receptie in Downing Street met Engelse schuimwijn.

De bijeenkomst voor het Parlement werd georganiseerd door de meest overtuigde Brexiters, geleid door de eurofobe Nigel Farage, die zijn zetel verloor als lid van het Europees Parlement maar zijn oude droom in vervulling zag gaan. Voor het publiek prees hij “het belangrijkste moment in de moderne geschiedenis” in het Verenigd Koninkrijk. “We hebben het gedaan”, zei hij. “Democratie heeft gewonnen.”

