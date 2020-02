BENE-League handbal – Pelt is grote verliezer van zeventiende speeldag

Na een onderbreking van vijf weken trok de BeNeleague handbal zich zaterdagavond met speeldag zeventien weer op gang. Leider Bocholt herbegon met een riante zege in en tegen Aalsmeer (23-30). De regerende kampioen is meteen ook zeker van een plaats in de Final Four van de grensoverschrijdende competitie. Eerste achtervolger Lions ging voor de bijl bij Hurry Up (30-29) en kijkt met nog vijf wedstrijden op de teller al tegen een achterstand van zes punten aan.

Visé en Bevo wonnen op verplaatsing tegen respectievelijk Houten (27-34) en Tongeren (26-29) en delen de derde plaats.

Grote verliezer van de speeldag is Pelt. Sporting geraakte in Hasselt niet verder dan een 25-25 gelijkspel. De Limburgers lopen in de strijd voor een ticket voor de Belgische play-offs een puntje verder uit op Tongeren, maar met drie punten achterstand op Bevo en Visé wordt een plaats in de Final Four van de BeNeleague problematisch.

Atomix blijft rode lantaarndrager na 30-39-verlies tegen Volendam.

