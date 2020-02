Belgen in het buitenland – PSG houdt schietoefening tegen Montpellier, Cagliari geraakt niet voorbij Parma

Paris Saint-Germain heeft zaterdag andermaal haar meersterschap getoond in de Ligue 1. De Parijzenaars wonnen in eigen huis makkelijk met 5-0 van Montpellier. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg. In Italië bleven Radja Nainggolan en Cagliari steken op een 2-2 gelijkspel tegen Parma. Ook Nainggolan stond negentig minuten tussen de lijnen. PSG kwam al na acht minuten op voorsprong dankzij een knap afstandschot van Sarabia. Montpellier bracht zichzelf tien minuten later nog verder in de problemen nadat doelman Bertaud de bal buiten de zestien met de handen stopte. Bertaud mocht afdruipen met rood en Montpellier had nog bijna 75 minuten met een man minder te gaan. PSG drukte voor de pauze nog even door en dankzij Di Maria (41.) en een eigen doelpunt van Congre (44.) kwam de ruststand op 3-0. Na de pauze speelde PSG met de handrem op, maar desondanks pikten ook Mbappe (57.) en Kurzawa (65.) nog hun goaltjes mee. Chotard pakte voor Montpellier twee minuten voor tijd nog een tweede rode kaart. Eindstand: 5-0. PSG blijft soeverein op kop in Frankrijk met dertien punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille, dat zondag nog naar Bordeaux trekt.

In de Serie A speelden Cagliari en Radja Nainggolan zaterdag 2-2 gelijk Parma. Joao Pedro zette na negentien minuten de 1-0 op het bord voor de Sardijnen, maar na de gelijkmaker van Kucka (42.) werd het weer spannend. Joao Pedro (53.) miste vroeg in de tweede helft een strafschop, maar een minuut later was het wel raak toen Simeone de 2-1 tegen de netten schoof. Parma leek in de touwen te hangen, maar kwam vier minuten in blessuretijd alsnog langszij dankzij een kopbal van Cornelius. Cagliari blijft door het gelijkspel zesde, de laatste Europese plaats in Italië. Parma is zevende.

Denis Odoi en Fulham blijven in de Engelse Championship in strijd om de promotie. De Londenaars wonnen zaterdag met 3-2 van Huddersfield Town, na onder meer een treffer van Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), de medetopschutter in de Engelse tweede klasse. Odoi speelde hele wedstrijd. Fulham staat na dertig speeldagen derde, op vier punten van leider West Brom.

In Schotland leverde Stéphane Omeonga een assist bij het 2-2 gelijkspel van Hibernian tegen St. Mirren. Funso Ojo en Aberdeen speelden 0-0 gelijk bij Rangers, waar Ianis Hagi, die vrijdag de overstap maakte van Racing Genk, zijn debuut maakte.

