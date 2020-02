Belgen in het buitenland – Man Utd en Wolves houden elkaar in evenwicht

Manchester United blijft op de sukkel in de Premier League. De Mancunians konden zaterdag in een duel met Wolverhampton, een rechtstreekse concurrent voor de Europese plaatsen, niet winnen. Het bleef 0-0. Bij de Wolves kwam Leander Dendoncker verrassend pas diep in blessuretijd van de bank. De manschappen van Ole Gunnar Solskjaer domineerden ruimschoots het balbezit op Old Trafford, maar schoten daar weinig mee op. Beide teams kregen hun kansen, vooral in een vermakelijke tweede helft. Andreas Pereira, de Braziliaanse Belg bij ManU, was twintig minuten voor tijd dichtbij de winnende treffer, maar hij zag Rui Patricio zijn volley uit de hoek halen. Pereira mocht meteen daarna gaan rusten.

Manchester United blijft na Nieuwjaar in de competitie achter met een magere 4/15. Over minder dan drie weken staat de eerste ontmoeting met Club Brugge op het programma in de zestiende finales van de Europa League.

In de stand zakken ManU en Wolves, met elk 35 punten, naar de respectievelijk zesde en zevende plaats. Promovendus Sheffield United (36 ptn) wipt immers over beide teams na een zege eerder op de dag bij Crystal Palace (0-1). Chelsea blijft na een 2-2 gelijkspel bij Leicester de vierde plaats, de laatste plek die volgend seizoen recht geeft op Champions League-voetbal, bezetten, met 41 punten.

Bron: Belga