Belgen in het buitenland – Benzema beslist alweer flauwe Madrileense derby, Carrasco viert wederoptreden

Real Madrid heeft zaterdagnamiddag de topper van de 22e speeldag in La Liga gewonnen. De Koninklijke wonnen de stadsderby tegen Atlético Madrid met 1-0, dankzij een treffer van Karim Benzema (56.). Yannick Carrasco vierde bij de bezoekers zijn wederoptreden na twee jaar in de Chinese Super League. Hij mocht, nauwelijks een dag na zijn transfer, twintig minuten invallen. Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de palen bij Real. Eden Hazard herstelt van een enkelblessure en was nog niet fit genoeg voor een plaatsje in de selectie. Real en Atlético hielden elkaar – zoals wel vaker in Madrileense stadsderby’s – goed onder controle en kansen waren schaars in het Santiago Bernabeu-stadion. Tien minuten na rust kwam er dan toch een opening. Mendy leverde vanop links de perfecte assist af voor Benzema, die Oblak kansloos liet. Atlético had geen verweer meer in huis en leed zo zijn vierde nederlaag van het seizoen.

Real vergroot door de zege haar voorsprong als koploper in La Liga zo tot dertien punten op nummer vijf Atlético. Eerste achtervolger Barcelona telt zes punten minder. De Blaugrana ontvangen zondag wel nog Levante.

bron: Belga