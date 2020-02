Duits bedrijf maakt koffiebekers van koffiedik

Op een koude winterochtend is er niets zo heerlijk als even langsgaan bij je favoriete koffiebar voor een kopje on the go. Steeds meer mensen nemen hun eigen herbruikbare beker mee, maar zelfs de meest milieubewuste burger durft die weleens te vergeten. In dat geval ben je aangewezen op de standaard plastic of papieren koffiebekers. Maar heb je je weleens afgevraagd wat daarmee gebeurt als je ze in de vuilnisbak gooit?

Volgens cijfers van Business Insider zouden maar liefst 99% van de koffiebekers in de vuilbak belanden. Slecht nieuws, want ze zijn erg moeilijk recycleerbaar en zelfs de papieren variant doet er twintig jaar over om af te breken. Anderzijds blijven koffiebars vaak zitten met een enorme berg koffiedik, waarvan het meeste evenals in de vuilnisbak belandt.

Biologisch afbreekbaar

Dat kan anders, dacht de Duitse Julian Lechner. Hij besloot om twee vliegen in één klap te slaan en richtte de start-up Kaffeeform op. Die produceert herbruikbare koffiebekers die voor 40% uit koffiedik bestaan en 100% biologisch afbreekbaar zijn. Om de koffie te verzamelen werkt Kaffeeform samen met Crow Cycle Courier Collective, een fietskoerierdienst. Zij halen dagelijks doorheen heel Berlijn koffiedik op en brengen dat naar de werkplaats. De koffie wordt daar, samen met plantenvezels, natuurlijke harsen en beukenhoutkorrels, in de vorm van een koffiebeker geperst. En de formule boekt succes. Momenteel maken twintig koffiebars in Berlijn gebruik van Kaffeeform en doorheen heel Europa worden de koffiebekers verkocht bij 150 verschillende verkopers. Lechner hoopt om de techniek op een dag ook toe te passen op meubilair en decoratie-artikelen.