De natuur zorgt ervoor dat je duurzamer gaat handelen

Een duurzame levensstijl. Voor de een is het vanzelfsprekend, voor de ander lijkt het een haast onmogelijke opgave. Hoewel er heel wat factoren zijn die bijdragen aan hoe ecologisch je door het leven gaat, wijst een nieuw onderzoek op een minder voor de hand liggend verband. De natuur zelf blijkt essentieel voor een duurzame mindset.

Opvoeding, onderwijs, levensstandaard… Een ecologisch bewustzijn komt slechts zelden vanzelf. Mensen hebben nood aan informatie om te weten waarom ze vaker de fiets moeten nemen, waarom ze moeten recycleren en waarom te veel plastic verbruiken geen goed idee is. Maar wist je dat ook de omgeving waarin je tijd doorbrengt essentieel is voor een duurzame levensstijl?

Groenere steden

Uit een onderzoek van het European Centre for Environment & Human Health blijkt dat hoe meer tijd mensen doorbrengen in de natuur, hoe meer ze geneigd zijn om ecologisch verantwoorde keuzes te maken. Hoe je die tijd exact invult, is aan jou. Je kan bijvoorbeeld een weekend gaan wandelen in de Ardennen, de tijd nemen om je tuin in orde te brengen of zelfs gewoon gaan wandelen met je hond in het park. “De resultaten tonen aan dat duurzame beslissingen meer aanwezig waren bij mensen die in groenere wijken of aan de kust leven en bij zij die op regelmatige basis de natuur opzoeken – onafhankelijk van waar ze wonen. Het verband was hetzelfde bij vrouwen en mannen, jong en oud, rijk en arm”, aldus de onderzoekers in een persbericht. Ze benadrukken dan ook het belang van het ‘vergroenen’ van steden. Dat is niet alleen rechtstreeks goed voor de planeet, maar heeft ook een invloed op de denkwijze van de inwoners. En hoewel je er misschien nog nooit over had nagedacht, is het verband wel logisch. Hoe meer tijd je immers doorbrengt in de natuur, hoe groter je besef van het belang van het behoud ervan.