Wout van Aert mikt op top vijf: “Startpositie zorgt voor vraagtekens”

Wout van Aert start zondag in Dubendorf voor het eerst sinds lang niet als uitgesproken kopman van de Belgische WK-ploeg. Na een beperkte veldritwinter hoopt de drievoudige wereldkampioen naar eigen zeggen op een plek in de top vijf, maar hij moet wel van start gaan van op de vierde startrij. “Mijn slechte startpositie zorgt voor vraagtekens”, bekende Van Aert op de persconferentie van de Belgische ploeg. “Ik start pas van op de vierde startrij en ik zal geluk moeten hebben dat er een gaatje komt waarlangs ik kan passeren. Als ik in het begin voorin geraak, hoop ik op een plek in de top vijf. Dat is een haalbare doelstelling.”

“Ik kom van ver, maar ik voel dat ik de laatste weken beter en beter word”, vervolgde Van Aert. “Ik hoop zondag mijn beste cross van het jaar te kunnen rijden. Misschien ga ik ook meer tevreden zijn met een slechtere uitslag, terwijl ik mij heb kunnen tonen of Toon en Eli heb kunnen helpen in de cross. Dat is meer mijn doel. Wereldkampioen worden lijkt me bijzonder moeilijk, maar ik heb het ooit al gekund en ik sta aan de start: er is altijd een kans, voor iedereen die start (lacht).”

Toch lijkt Van Aert niet veel geloof te hechten aan dat scenario. “Maar ja, dan moet het gebeuren in een scenario waarbij de rest veel tegenslag heeft en dat is niet iets waar je vooraf vanuit gaat. Ik zal vrede moeten nemen met minder, maar als je mijn niveau bekijkt van de voorbije crossen, dan zit ik niet ver van het podium en op een WK kan ik altijd net iets meer. Niets moet, alles mag. Ik start zonder stress.”

Na een zware blessure en dito revalidatie heeft Van Aert deze winter slechts vijf crossen in de benen. Voor het eerst sinds lang start de drievoudige wereldkampioen veldrijden niet als kopman van de Belgische ploeg. “De andere jaren leefde ik ook langer toe naar het WK dan ik nu heb gedaan. Maar nu ik hier ben, wil ik wel het beste van mezelf geven. Ik denk dat ik mijn plaats hier heb. Ik ben volledig gezond. Ik heb geen kwaaltjes. Ik zie het zitten.”

Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout is Van Aert meer de natuurlijke leider van de ploeg. “Dat ligt misschien gewoon in mijn karakter”, zegt hij zelf. “We zijn een jonge groep met allemaal mannen van dezelfde generatie. Aan tafel is het altijd plezant en we hebben niet iemand nodig die de sfeer moet scheppen. Die komt automatisch.”

Het parcours in Dubendorf noemt Van Aert “niet spectaculair”. “We doen deze namiddag een eerste verkenning. Maar ik heb al gehoord dat het toch een zware ondergrond is waarop een verschil zou kunnen worden gemaakt. Het zal geen parcours zijn dat de geschiedenisboeken ingaat als het mooiste WK ooit, maar er zal wel stevig getrapt moeten worden.”

