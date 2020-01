Het WK veldrijden van 2024 is toegewezen aan het Tsjechische Tabor. In 2025 wordt de regenboogstrijd in een nog te bepalen Franse stad gehouden. Dat maakte de UCI vrijdag bekend in de marge van het WK in het Zwitserse Dübendorf. Op 30 en 31 januari 2021 is het de beurt aan Oostende. Daarna volgen WK’s in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) en het Nederlandse Hoogerheide.

Tabor organiseerde het WK al in 2015 (Mathieu van der Poel), 2010 (Zdenek Stybar) en 2001 (Erwin Vervecken).

Bron: Belga