Wereldbeker veldrijden 2020-2021 – UCI maakt veertien Wereldbekercrossen voor volgend seizoen bekend

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft vrijdag, in de marge van het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf, de lijst met veertien Wereldbekermanches voor volgend seizoen bekendgemaakt. Van Belgische zijde zijn Overijse, Zonhoven, Wachtebeke, Antwerpen en Diegem de nieuwkomers. Ook Koksijde en Namen blijven aan boord. De zeven buitenlandse manches vinden plaats in Nederland (Hulst en Hoogerheide), Frankrijk (Besançon), Zwitserland (Villars), Ierland (Dublin), Tsjechië (Tabor) en de Verenigde Staten (Waterloo). Hulst, Besançon, Villars en Dublin zijn hier de nieuwkomers.

Zonhoven en Diegem behoorden tot dit seizoen tot de Superprestige. Zij worden in dat regelmatigheidscriterium vervangen door Zolder, dat zijn Wereldbekerstatuut verloor, en Niel.

Opvallend: de cross in Overijse gaat door op 1 november, traditioneel de datum van de Koppenbergcross. Die verhuist volgend seizoen zo naar zaterdag 31 oktober.

De wereldkampioenschappen veldrijden vinden volgend seizoen, op 30 en 31 januari 2021, plaats in Oostende.

. Kalender:

zondag 4 oktober: Waterloo (VSt)

zondag 18 oktober: Dublin (Ier)

zondag 25 oktober: Zonhoven

zondag 1 november: Overijse

zondag 15 november: Tabor (Tsj)

zondag 22 november: Koksijde

zondag 29 november: Besançon (Fra)

zondag 6 december: Wachtebeke

zondag 13 december: Antwerpen

zondag 20 december: Namen

zondag 27 december: Diegem

zaterdag 3 januari: Hulst (Ned)

zondag 17 januari: Villars (Zwi)

zondag 24 januari: Hoogerheide (Ned)

bron: Belga