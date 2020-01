“We moeten hopen dat Mathieu het verprutst”, zegt Iserbyt over favorietenrol Van der Poel

Eli Iserbyt is samen met Toon Aerts de kopman van het WK voor de Belgische selectie. “We moeten realistisch zijn en hopen dat Mathieu van der Poel het zelf verprutst”, blikt Iserbyt vooruit. Eli Iserbyt start in zijn eerste WK bij de profs, maar is al meteen kopman. Dat kopmanschap verdiende hij dankzij zijn acht overwinningen in het voorbije seizoen. “Ik had niet verwacht dat ik in mijn eerste WK dit statuut al zou dragen”, klonk het op een persmoment van de Belgische ploeg. “Maar ik besef tegelijkertijd ook wel dat ik geen topfavoriet ben voor dit WK. Dat is maar één man: Mathieu van der Poel. Hij wordt de bepalende factor op dit WK. Het is aan ons om zo lang mogelijk bij hem te proberen blijven.”

“Dat was dit seizoen moeilijk, hij rijdt verschroeiend hard, maar je moet hopen dat het zondag anders wordt. Als we lang bij hem blijven, wordt hij misschien nerveus en kunnen wij daar misschien onze kans grijpen. Nu goed, zelfs dan nog. Het wordt ontzettend moeilijk om hem te verslaan. De laatste weken rijdt hij enorm sterk. We kunnen wel veel plannetjes maken en ons best doen, maar ik weet eigenlijk niet of hij echt nerveus te krijgen is. We moeten gewoon hopen dat hij het zelf verprutst, een offday heeft en dat iemand van ons boven zichzelf weet uit te stijgen: ik, Toon of Wout”, aldus Iserbyt.

De Nederlander is de topfavoriet, maar dat neemt niet weg dat Iserbyt ook ambitieus is. “Je reist niet naar hier met het idee om tweede te worden”, zegt hij. “Natuurlijk, een podium is ook mooi en ik zal ontgoocheld zijn als ik naast het podium val, maar wereldkampioen worden is natuurlijk nog grootser. Ik herhaal echter: met Mathieu wordt het heel moeilijk, alleen vind ik wel dat we er vol voor moeten gaan met de Belgische ploeg.”

bron: Belga