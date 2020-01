Vermassen: “Er is recht geschied”

Jef Vermassen, de advocaat van de psychiater in het Gentse euthanasieproces, is tevreden met de vrijspraak voor de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010. “Er is recht geschied, dan ben ik altijd tevreden”, aldus Vermassen. De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd en heeft die gekregen.

Het Gentse assisenhof en de jury motiveerden dat de psychiater “geen enkele fout of verkeerde handelingen” kan verweten worden. “Dat is heel belangrijk. Voor ons heeft men gezegd dat alles is verlopen zoals het wettelijk noodzakelijk was, zoals wij het ook gepleit hebben”, aldus Vermassen.

Hij stelde nog dat het moeilijk te motiveren zou zijn om van een mogelijke inbreuk op deontologisch vlak, “want dat zou het ook maar geweest zijn in een wet waar geen straf voorzien is en waar een verslag gemaakt wordt dat niet bindend is”, de sprong te maken naar moord.

bron: Belga