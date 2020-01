“Vandaag is de euthanasiewet schuldig verklaard”

In het euthanasieproces zijn de drie artsen vrijgesproken op basis van een heel onduidelijke euthanasiewet, zo reageert CD&V-Kamerlid Els Van Hoof op de uitspraak. “Vandaag is volgens mij wel de euthanasiewet schuldig verklaard”, stelt ze. Het Kamerlid vraag een evaluatie van en aanpassingen aan de euthanasiewet, die volgens haar te onduidelijk is bij psychisch lijden. Ook volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens is een “grondige evaluatie van de euthanasiewet” nodig. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft het in een reactie over een “onduidelijke, onzorgvuldige en subjectieve wet” als het gaat over euthanasie bij psychisch lijden.

“Als het euthanasieproces ons iets geleerd heeft, dan is het dat er nood is aan een grondige evaluatie van de euthanasiewet zoals CD&V reeds eerder vroeg. Zorgvuldigheid en evaluatie in ethische kwestie”, vult haar partijvoorzitter Coens aan op Twitter.

Van Hoof benadrukt vier punten. Enerzijds is er die evaluatie nodig. In Nederland bijvoorbeeld wordt de regeling elke vijf jaar geëvalueerd, klinkt het.

Geen enkele psychiater wil nu bij psychisch lijden een positief advies geven, stelt Van Hoof. En de vereniging van psychiaters en de Orde der Geneesheren hanteren volgens haar striktere voorwaarden dan de wet. Bij hen moet de procedure langer duren en ze vragen de familie sowieso op de hoogte te houden. Daarom wil de volksvertegenwoordiger de “onzorgvuldigheden” omtrent psychisch lijden in de euthanasiewet aanpakken.

“En de controle van de evaluatiecommissie werkt niet.” Hierbij verwijst ze naar de zaak van Tine Nys: de controlecommissie was niet in staat de onzorgvuldigheden eruit te halen, klinkt het. “Het is ook niet goed dat de commissie door de politiek samengesteld is.” De samenstelling is ideologisch, aldus Van Hoof, maar artsen zouden die taak op zich moeten nemen.

Voor het Kamerlid moeten er ook duidelijke straffen bepaald worden in de euthanasiewetgeving. Het proces – de artsen riskeerden meteen een veroordeling voor gifmoord – toonde volgens haar aan dat de arts niet gestraft wordt als de zorgvuldigheidsvereisten niet nageleefd worden.

bron: Belga