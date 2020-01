Van aanranding verdachte Mechelse leerkracht voorwaardelijk vrij ondanks extra klachten

De 23-jarige turnleerkracht die twee weken geleden werd opgepakt voor een geval van aanranding op zijn basisschool in Mechelen, is onlangs door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat zegt het Antwerpse parket. De man wil zich laten begeleiden en dat is intussen ook opgestart. Er zijn inmiddels wel nog enkele extra aangiftes gedaan tegen de leerkracht, maar die worden nog volop onderzocht. De 23-jarige man uit Keerbergen zou zijn geslachtsdeel hebben bovengehaald voor de ogen van een vierjarige kleuter. Op de laptop van de man zou ook een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno zijn aangetroffen. De verdachte werd eerst door de onderzoeksrechter aangehouden en de raadkamer bevestigde vervolgens die beslissing, maar nu is de man toch vrijgelaten onder voorwaarden.

“Op dit ogenblik is hij voor één feit in verdenking gesteld”, stelt het parket vrijdag. “Het onderzoek loopt uiteraard volop verder en ook de nieuwe aangiftes zullen grondig worden onderzocht.” De beslissing om de man voorlopig en onder voorwaarden vrij te laten, is volgens het parket onder meer gebaseerd op het blanco strafblad én schuldinzicht van de verdachte. “Op dit moment resulteert dat in een concrete en intensieve begeleiding”, klinkt het nog.

bron: Belga