Transfer Deadline Day – Wout Faes tekent bij Reims, maar doet seizoen uit bij Oostende

Wout Faes zet zijn voetballoopbaan vanaf volgend seizoen voort in Frankrijk bij eersteklasser Stade de Reims. De 21-jarige centrale verdediger ondertekende er een contract voor 4,5 jaar, maar doet op uitleenbasis wel het seizoen uit bij KV OOstende. Dat maakten beide clubs vrijdagavond bekend. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht kon heel wat adelbrieven voorleggen, want doorliep alle jeugdelftallen van België en veroverde als aanvoerder van de U17 brons op het WK in 2015. Bij paars-wit schopte Faes, jarenlang kapitein van de Anderlechtse jeugdploegen, het nooit tot het eerste elftal. Na uitleenbeurten aan de Nederlandse eersteklassers Heerenveen (2017) en Excelsior Rotterdam (2017-2018) streek hij in de zomer van 2018 definitief neer bij KV Oostende. Daar kreeg de belofteninternational opnieuw de aanvoerdersband om de arm.

Na twee seizoenen aan de kust zal de 21-jarige Faes andere oorden opzoeken. Reims koopt hem nu al, maar stalt hem voor de rest van het seizoen nog in de Versluys Arena. “Iedereen wint bij deze constructie”, stelt Faes op de website van de kustboys. “Oostende is zeker van het financiële aspect. Ik kan volgend seizoen naar een traditieploeg waar ik mijn kans zal krijgen. Ik vind het belangrijk dat ik pas op het einde van het seizoen vertrek. Het zou niet mooi zijn om mijn ploegmakkers achter te laten terwijl we nog knokken voor het behoud. Als KVO straks in eerste klasse blijft en aan een nieuw verhaal begint, kan ik met een gerust gemoed vertrekken.”

bron: Belga