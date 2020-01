Transfer Deadline Day – Anderlecht huurt Marko Pjaca van Juventus

RSC Anderlecht heeft op transfer deadline day aanvaller Marko Pjaca weten te strikken. Paars-wit bevestigde vrijdagavond dat de 24-jarige Kroaat tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Juventus, met een optie op een bijkomend jaar. Pjaca werd in de zomer van 2016 na een goede Europa League-campagne en een uitstekend EK in Frankrijk door Juventus weggeplukt bij Dinamo Zagreb. De Kroaat kwam in Turijn door de moordende concurrentie en blessureleed maar weinig aan spelen toe. De linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, werd dan ook achtereenvolgens uitgeleend aan Schalke 04 (2018) en Fiorentina (2018-2019). Op vier seizoenen kwam Pjaca amper 21 keer in actie voor de Oude Dame.

RSC Anderlecht toonde in januari 2018 al eerder interesse in de 24-voudige international, maar toen trok Pjaca naar Gelsenkirchen. “Pjaca is normaal gezien moeilijk haalbaar voor RSCA. Maar door onze goede relatie met Juventus en het feit dat hij de voorbije twee jaar te weinig aan spelen toe kwam, viel deze kans ons te beurt”, aldus sportief manager Michael Verschueren. “Pjaca is een heel offensieve, technische speler die we op de flank kunnen uitspelen. Hij straalt présence uit en brengt misschien ook weer leiderschap binnen het team.”

“Ik ben zeer opgetogen over dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière”, reageerde Pjaca zelf. “Dat hier spelers rondlopen zoals Kompany, Chadli en Nasri maakte de beslissing om naar Anderlecht te komen makkelijker. Van hen kan je veel opsteken. Ik zie dit als een geweldige opportuniteit. Vincent Kompany belde me om uit te leggen hoe er bij Anderlecht wordt gewerkt en wat de club wil bereiken. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen om de geschiedenis van Anderlecht opnieuw kleur te geven.”

Pjaca is na de Servische spits Dejan Joveljic, die gehuurd wordt van Eintracht Frankfurt, de tweede aanvallende versterking voor paars-wit tijdens de wintermercato.

