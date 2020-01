Racing Genk verhuurt Ianis Hagi aan Rangers

Landskampioen Racing Genk verhuurt de Roemeense international Ianis Hagi tot het einde van het seizoen aan de Schotse topclub Rangers, zo maakte de club bekend. In de overeenkomst werd ook een optie tot aankoop opgenomen. Hagi werd vorige zomer met de grote trom binnengehaald, nadat hij voor vier miljoen euro was overgekomen van het Roemeense Viitorul. In zijn eerste halfjaar in Limburg kon de 21-jarige belofte echter niet helemaal overtuigen. De aanvallende middenvelder kwam niet verder dan negentien wedstrijden voor de Genkies. Hagi wil met Roemenië via de barrages naar het EK en komende zomer naar de Olympische Spelen, en om zijn kansen bij de nationale elf niet te hypothekeren gaat hij op zoek naar speelminuten.

bron: Belga