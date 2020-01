Proximus League – Beerschot opnieuw leider na zuinige zege tegen Westerlo

Beerschot heeft vrijdagavond opnieuw de macht gegrepen in de tweede peridoe van de Proximus League. Op het Kiel wonnen de ‘Ratten’ hun wedstrijd van de 24e speeldag tegen Westerlo met 1-0. Na een evenwichtige eerste helft zonder veel doelgevaar, voerde Beerschot na de pauze de forsing. Bourdin besloot eerst nog naast, Ibarra tikte binnen vanuit buitenspel. Westerlo kwam er niet meer aan te pas en moest halverwege de tweede helft lijdzaam toezien hoe de thuisploeg de verdiende 1-0 tegen de netten prikte. De pas ingevallen Loris Brogno (70.) nam het doelpunt voor zijn rekening. De Kemphanen reageerden, maar de gelijkmaker viel niet meer.

In de stand van de tweede periode neemt Beerschot (16 ptn) de leidersplaats opnieuw over van Virton (15 ptn). Westerlo deelt de derde plek met Lommel (14 ptn). Nog op de 24e speeldag neemt rode lantaarn Lokeren het zaterdag in eigen huis op tegen Union, OH Leuven ontvang Roeselare. Virton en Lommel bikkelen in Limburg om de leidersplek.

bron: Belga