Protesten voor en tegen brexit in Groot-Brittannië

In Londen protesteren deze middag enkele honderden pro-Europese activisten tegen de brexit, die straks om middernacht een feit is. Een groep brexitgezinde Britten wachtte hen op en staken een Europese vlag in brand. Ook in Noord-Ierland lopen de gemoederen op. Groot-Brittannië verlaat vannacht de Europese Unie. En die historische gebeurtenis beroert de gemoederen: in de hoofdstad Londen kwamen vrijdagmiddag enkele honderden pro-Europese activisten op straat. Ze trokken van de zetel van de Britse regering in Downing Street naar een kantoor van de Europese Commissie.

De manifestanten werden opgewacht door een groep brexitgezinde Britten, die de pro-Europese activisten onder meer uitmaakten voor “losers”. De politie was aanwezig om beide groepen uit elkaar te houden, maar kon niet vermijden dat een Europese vlag in brand werd gestoken.

Ook in Noord-Ierland lopen de gemoederen vandaag op. Op verschillende plaatsen wordt er tegen de brexit geprotesteerd. Bij het brexitreferendum van 2016 stemden de meeste keizers in Noord-Ierland tegen de brexit. Vanavond wordt nog een grotere betoging van aanhangers van de brexit verwacht.

Het moment van de brexit, 23 uur plaatselijke tijd, gaat in Londen gepaard met de nodige festiviteiten. Zo komt er een grote aftelklok met lichtshow op de gevel van Downing Street 10, de ambtswoning van premier Boris Johnson. Elders in de stad plannen pro-Europese Britten anti-brexit evenementen.

bron: Belga