Koning stuurt Koen Geens zonder titel het veld in

Koning Filip heeft CD&V-vicepremier Koen Geens vanavond het veld in gestuurd in de zoektocht naar een nieuwe federale regering. Opvallend: in de mededeling van het paleis krijgt Geens – anders dan zijn voorgangers – geen koninklijke titel mee, maar slechts de opdracht om “initiatieven te nemen” om de vorming van een nieuwe regering mogelijk te maken. “De Koning heeft vastgesteld dat de gesprekken tussen de partijen nog niet geleid hebben tot de vorming van een coalitie die de steun geniet van een parlementaire meerderheid”, zo luidt het in de korte mededeling van het paleis.

“Hij heeft de heer Koen Geens met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken. De heer Geens heeft deze opdracht aanvaard.”

Op maandag 10 februari zal Geens verslag uitbrengen aan de Koning, zo klinkt het nog.

bron: Belga