Klimaat – Verenigd Koninkrijk vervangt voorzitter van klimaatconferentie COP26

Het Verenigd Koninkrijk heeft vrijdag aangekondigd dat het de voorzitter voor de klimaatconferentie COP26, Claire Perry O’Neill, heeft vervangen. De 26ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties vindt plaats in november in Glasgow, Schotland. O’Neill zal vervangen worden door een regeringslid, zo meldt premier Boris Johnson. Claire Perry O’Neill zei op Twitter dat ze “erg verdrietig” was. Volgens O’Neill werd ze ontslagen omdat de regering een onafhankelijk team aan de leiding van conferentie “niet aankan”.

In een verklaring heeft premier Boris Johnson zijn dankbaarheid uitgesproken voor O’Neills werk bij de voorbereiding van de klimaatconferentie en gemeld dat haar opvolger binnenkort bekendgemaakt zal worden.

