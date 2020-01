Jupiler Pro League – Standard gaat onderuit in Kortrijk

Standard heeft vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 24e speeldag een 3-1 nederlaag geleden op het veld van KV Kortrijk. In een eerste helft met weinig kansen stak de thuisploeg enkele keren de neus aan het venster, vooral De Sart kreeg een goeie mogelijkheid, maar Standard-goalie Bodart verschalken lukte niet. De Rouches, met de Israëlische nieuwkomer Shamir in de basis, stelden daar weinig tegenover.

Na de koffie vielen de doelpunten wel. Kortrijk kwam snel 2-0 voor langs Julien De Sart (52.) en een owngoal van Shamir (55.). Preud’homme reageerde en bracht Oulare en Carcela. Die laatste scoorde vrijwel meteen de 3-1. Maar amper enkele minuten later diepte Moffi (70.) de Kortrijkse voorsprong weer uit. Het bleek meteen de eindstand.

In het klassement blijft Standard (41 punten) als vierde hangen op vier punten van Gent en Antwerp, de nummers twee en drie achter de autoritaire leider Club Brugge. Kortrijk blijft twaalfde (26 punten).

Zaterdag staan vier wedstrijden op het programma. Kampioen KRC Genk ontvangt om 18u Charleroi, een belangrijk duel met het oog op play-off 1, net als Mechelen-Gent later op de avond (20u30). Onderin is het uitkijken naar de prestaties van rode lantaarn Cercle (bij Eupen) en voorlaatste Oostende (thuis tegen STVV).

Zondagnamiddag staat in Jan Breydel de topper tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. Anderlecht ontvangt om 18u Moeskroen. De speeldag wordt afgesloten met een duel aan de Gaverbeek (20u) tussen Zulte Waregem en Waasland-Beveren.

bron: Belga