“Johnson bereid om Canada-model te accepteren in handelsakkoord met EU”

De Britse premier Boris Johnson zou bereid zijn een handelsakkoord met de EU te onderhandelen dat in de lijn ligt van het handelsverdrag tussen de Unie en Canada. Dat bericht de Britse krant The Times, op basis van fragmenten uit een speech die Johnson maandag zou geven. Het Canada-model werd eerder al voorgesteld door Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit. Het handelsakkoord met Canada, CETA in het jargon, laat nagenoeg volledige tariefvrije handel toe in goederen, maar voorziet wel in grenscontroles. Het model zou echter niet gelden voor de Britse dienstensector, een erg belangrijk onderdeel van de Britse economie.

De Europese Unie ijvert voor een breed handelsakkoord zonder tarieven of andere belemmeringen, maar legt wel voorwaarden op. Zo moeten Europese en Britse bedrijven kunnen concurreren op een gelijk speelveld, en moeten de Britten zich dus zo veel mogelijk houden aan de Europese standaarden en regels. “Hoe meer het Verenigd Koninkrijk dat doet, hoe beter de toegang tot de interne markt zal zijn”, zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen woensdag nog tijdens een debat in het Europees Parlement.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat vanavond de Europese Unie, na bijna een halve eeuw lidmaatschap. Daarna begint een overgangsperiode tot eind dit jaar waarbinnen alles min of meer bij het oude blijft, wat Londen en Brussel elf maanden de tijd geeft om te onderhandelen over een handelsakkoord. Lukt dat niet, dan dreigt alsnog een chaotische breuk.

Bron: Belga